Лапин заявил, что Украина ведет торговлю с оккупированным Донбассом

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Во вторник, 3 января, народный депутат от фракции "Народный фронт" Игорь Лапин рассказал о незаконной торговле, которую ведет Украина с оккупированными территориями. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NewsOne .

"Идет незаконная торговля с оккупированными территориями. Думаю, что мне удастся пронести в Раду бутылку шампанского с акцизной маркой "ДНР", купленную на свободной территории Украины. Поэтому, пока идет торговля и барыги правят этой ситуацией, то деэскалации не будет. Нужно организовать торговую блокаду, чтобы там началось восстание против оккупанта", - отметил он.

По мнению народного депутата, заявления о том, что оккупированные территории Донбасса будут возвращены Украине в течение 2017 года, неоправданны.

"Вернуть Донбасс в 2017 году не удастся. Бандиты, которые приехали из России, Путину назад не нужны, они будут и дальше сражаться. Техника Путину тоже не нужна, ему этот "нарыв" на теле нужен надолго", - добавил Лапин.

Помимо этого политик уверен, что никаких выборов на оккупированных территориях также быть не может: "Выборы будут возможны лет через 10 после освобождения Донбасса, не раньше".