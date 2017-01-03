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СБУ может запретить Марин Ле Пен въезжать в Украину
03.01.2017 17:18

СБУ может запретить Марин Ле Пен въезжать в Украину

Во вторник, 3 января, руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук заявил, что ведомство не может не реагировать на заявление кандидата в президенты Франции, лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в отношении законности аннексии Крыма и может добиться запрета на въезд Ле Пен на территорию Украины, передает "Обозреватель".

"Если официальные личности делают такие заявления, то наша служба и министерство иностранных дел оценивают их и реагируют соответствующим образом. Я не исключаю, что Ле Пен будет закрыт въезд или будут приняты еще какие-то меры", - сказал Ткачук.

Также руководитель аппарата главы СБУ обратил внимание на то, что подобное решение не может принимать только спецслужба, без содействия Министерства иностранных дел Украины, поскольку дело касается гражданина другого государства.

Как сообщал Mignews.com.ua, ранее 3 января, кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен высказала мнение, что Крым не считается аннексированной территорией, поскольку там прошел народный референдум. 

Теги материала: СБУ, Ле Пен, аннексия, Крым, МИД Украины
Новости СМИ2
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