Парубий о безвизе: Он будет предоставлен в течение нескольких месяцев

Безвизовый режим с Европейским Союзом Украина сможет получить уже через несколько месяцев.
Такое заявление сделал спикер Верховной Рады Андрей Парубий, сообщается на сайте парламента.
По его словам, вопрос предоставления безвиза Украине временно отстрочен, и за него готовы проголосовать большинство евродепутатов.
"В ближайшие месяцы на пленарных заседаниях Европарламента этот вопрос должен быть решен. Я могу сказать одно наверняка: когда он появится на повестке дня, за нас будет подавляющее большинство депутатов. Я это знаю от депутатов разных фракций и об этом могу говорить уверенно. Могу твердо говорить: вопрос не снят с повестки дня - он отсрочен", - подчеркнул Парубий.
Вместе с тем он напомнил, что Евросоюз выдвигал Украине 141 требование для предоставления безвизового режима.
"Если бы были недоразумения, конфликт и противостояние, мы бы не смогли принять необходимые решения. Парламент является главной площадкой принятия решений", - подытожил Парубий.
Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее первый вице-спикер украинского парламента, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко высказала убеждение, что Европейский Союз теряет доверие украинцев.