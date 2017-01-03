Парубий о безвизе: Он будет предоставлен в течение нескольких месяцев

MIGnews.com.ua

Безвизовый режим с Европейским Союзом Украина сможет получить уже через несколько месяцев.

Такое заявление сделал спикер Верховной Рады Андрей Парубий, сообщается на сайте парламента.

По его словам, вопрос предоставления безвиза Украине временно отстрочен, и за него готовы проголосовать большинство евродепутатов.

"В ближайшие месяцы на пленарных заседаниях Европарламента этот вопрос должен быть решен. Я могу сказать одно наверняка: когда он появится на повестке дня, за нас будет подавляющее большинство депутатов. Я это знаю от депутатов разных фракций и об этом могу говорить уверенно. Могу твердо говорить: вопрос не снят с повестки дня - он отсрочен", - подчеркнул Парубий.

Вместе с тем он напомнил, что Евросоюз выдвигал Украине 141 требование для предоставления безвизового режима.

"Если бы были недоразумения, конфликт и противостояние, мы бы не смогли принять необходимые решения. Парламент является главной площадкой принятия решений", - подытожил Парубий.