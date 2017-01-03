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Ле Пен: Я не считаю аннексию Крыма незаконной
03.01.2017 16:04

Ле Пен: Я не считаю аннексию Крыма незаконной

Российская Федерация не аннексировала Крым, а так называемый референдум был абсолютно законным.

Такое заявление сделала кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в эфире французской радиостанции RMC.

"Я абсолютно не считаю, что была нелегальная аннексия: был референдум, жители Крыма пожелали присоединиться к России", - подчеркнула лидер "Нацфронта".

Стоит отметить, что в законодательстве Украины не прописан механизм проведения местных референдумов, а вопросы государственного значения, такие как отделение части территории, не могут решаться на местном уровне. 

Напомним, опрос, который, по мнению России, легализирует аннексию, проводился на территории АР Крым и города Севастополя в условиях вооруженной оккупации.

Справка: По состоянию на данный момент Марин Ле Пен является одним из самых рейтинговых кандидатов во Франции. Согласно последним соцопросам, она проходит во второй тур, где встретится, скорее всего, с представителем партии "Республиканцы" Франсуа Фийоном.

Первый тур выборов президента Франции состоится 23 апреля, второй - 7 мая.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что признает Крым российским, если победит на выборах президента.

Напомним, во Франции Марин Ле Пен заняла 37 место в перечне 50 самых популярных людей в стране. 

Теги материала: Крым, Франция, Ле Пен, референдум, аннексия, Россия
Новости СМИ2
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