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Кобзон заявил, что главарь боевиков Захарченко находится в Москве
03.01.2017 16:00

Кобзон заявил, что главарь боевиков Захарченко находится в Москве

Народный артист СССР, уроженец Украины Иосиф Кобзон в передаче Разбор полетов сообщил, что Донбасс невозможно поставить на колени и поэтому они ведут борьбу, добавив, что у него назначена встреча с лидером так называемой Донецкой Народной Республики Александром Захарченко, передает радио Эхо.Москвы.

"Они совершенно по-другому относятся к жизни. Они относятся совершенно по-другому к взаимопониманию человеческому, они общаются по-другому, они готовы к самопожертвованию. Почему сегодня Донбасс борется? Казалось бы, вокруг мирная жизнь, да? Почему они борются? Потому что никто никогда Донбасс не ставил на колени, и никому поставить не дано. Это кредо Донбасса. Сегодня, кстати, в Москве Захарченко, глава Донбасса, я после встречи с вами с ними встречаюсь. Дело не в этом", - заявил Кобзон.

При этом стоит отметить, что на информационных и новостных сайтах сепаратистов данных о поездке лидера боевиков в столицу Российской Федерации не было.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, 30 декабря, народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что намерена провести встречу с с главами "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким в Киеве.

Теги материала: Иосиф Кобзон, Донбасс, Россия, Кремль, Александр Захарченко, ДНР
Новости СМИ2
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