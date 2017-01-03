Кобзон заявил, что главарь боевиков Захарченко находится в Москве

MIGnews.com.ua

Народный артист СССР, уроженец Украины Иосиф Кобзон в передаче Разбор полетов сообщил, что Донбасс невозможно поставить на колени и поэтому они ведут борьбу, добавив, что у него назначена встреча с лидером так называемой Донецкой Народной Республики Александром Захарченко, передает радио Эхо.Москвы .

"Они совершенно по-другому относятся к жизни. Они относятся совершенно по-другому к взаимопониманию человеческому, они общаются по-другому, они готовы к самопожертвованию. Почему сегодня Донбасс борется? Казалось бы, вокруг мирная жизнь, да? Почему они борются? Потому что никто никогда Донбасс не ставил на колени, и никому поставить не дано. Это кредо Донбасса. Сегодня, кстати, в Москве Захарченко, глава Донбасса, я после встречи с вами с ними встречаюсь. Дело не в этом", - заявил Кобзон.

При этом стоит отметить, что на информационных и новостных сайтах сепаратистов данных о поездке лидера боевиков в столицу Российской Федерации не было.