Гройсман заявил, что останки Олеся нужно перезахоронить в Украине

MIGnews.com.ua

Во вторник, 3 января, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отреагировал на ситуацию с эксгумацией тела украинского писателя, поэта Александра Олеся и его жены с кладбища в Праге. По мнению министра, прах Олеся стоит перезахоронить в Украине. Об этом он написал на персональной странице в Facebook.

"Прах Александра Олеся, также, как и сотен других известных украинцев, должен быть захоронен на родной земле по согласию его родственников. Ситуация, которая сложилась с Александром Олесем, опять подняла на поверхность вопрос о создании украинского пантеона в столице Украины", - заявил он.

Он добавил, что сейчас Министерство иностранных дел принимает все возможные действия для скорейшего решения этого вопроса в Чехии.

"В свою очередь, правительство выделит все необходимые средства для перенаправления остатков одного из самых выдающихся украинских поэтов в Киев. В то же время, при министерстве культуры Украины будет создана специальная межведомственная комиссия, которая займется вопросом перезахоронения известных украинцев", - сообщил Гройсман.