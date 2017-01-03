ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Политика
Гройсман заявил, что останки Олеся нужно перезахоронить в Украине
03.01.2017 15:05

Гройсман заявил, что останки Олеся нужно перезахоронить в Украине

Во вторник, 3 января, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отреагировал на ситуацию с эксгумацией тела украинского писателя, поэта Александра Олеся и его жены с кладбища в Праге. По мнению министра, прах Олеся стоит перезахоронить в Украине. Об этом он написал на персональной странице в Facebook.

"Прах Александра Олеся, также, как и сотен других известных украинцев, должен быть захоронен на родной земле по согласию его родственников. Ситуация, которая сложилась с Александром Олесем, опять подняла на поверхность вопрос о создании украинского пантеона в столице Украины", - заявил он.

Он добавил, что сейчас Министерство иностранных дел принимает все возможные действия для скорейшего решения этого вопроса в Чехии.

"В свою очередь, правительство выделит все необходимые средства для перенаправления остатков одного из самых выдающихся украинских поэтов в Киев. В то же время, при министерстве культуры Украины будет создана специальная межведомственная комиссия, которая займется вопросом перезахоронения известных украинцев", - сообщил Гройсман.

Как сообщал Mignews.com.ua, ранее 3 января, в Чехии провели принудительную эксгумацию останков известного украинского писателя Александра Олеся, который был захоронен на Ольшанском кладбище  в Чехии.

Теги материала: Владимир Гройсман, Прага, Чехия, МИД Украины
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

СБУ может запретить Марин Ле Пен въезжать в Украину
Важное
СБУ может запретить Марин Ле Пен въезжать в Украину
Порошенко поручил МИДу вмешаться в ситуацию с эксгумацией тела Александра Олеся
Важное
Порошенко поручил МИДу вмешаться в ситуацию с эксгумацией тела Александра Олеся
Руководитель МИД Австрии посетит Донбасс в начале 2017 года
Важное
Руководитель МИД Австрии посетит Донбасс в начале 2017 года
Гройсман: Худшее для украинцев уже позади
Важное
Гройсман: Худшее для украинцев уже позади
В России придумали, как ответить на санкции США
Важное
В России придумали, как ответить на санкции США
Мураев: В следующем году больше всех пострадают пенсионеры
Важное
Эксклюзив  Мураев: В следующем году больше всех пострадают пенсионеры  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лапин заявил, что Украина ведет торговлю с оккупированным Донбассом
Эксклюзив  Лапин заявил, что Украина ведет торговлю с оккупированным Донбассом  Видеорепортаж
03.01.2017
Кличко пообещал построить в центре Киева новый мост и канатную дорогу
Эксклюзив  Кличко пообещал построить в центре Киева новый мост и канатную дорогу  Видеорепортаж
03.01.2017
Савченко призвала сначала вернуть Донбасс, а только потом Крым
Эксклюзив  Савченко призвала сначала вернуть Донбасс, а только потом Крым
02.01.2017
Тука: Донбасса, к которому мы привыкли, уже не будет
Эксклюзив  Тука: Донбасса, к которому мы привыкли, уже не будет  Видеорепортаж
02.01.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика