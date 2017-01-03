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Порошенко поручил МИДу вмешаться в ситуацию с эксгумацией тела Александра Олеся
03.01.2017 13:23

Порошенко поручил МИДу вмешаться в ситуацию с эксгумацией тела Александра Олеся

Во вторник, 3 января, президент Украины Петр Порошенко обратился в Министерство иностранных дел со срочным поручением вмешаться в ситуацию с перезахоронением известного украинского писателя Александра Олеся в Чехии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

По поручению Порошенко сотрудники МИДа должные еще и связаться с родственниками писателя, которые на данный момент проживают на территории Канады. В данном случае дипломатам нужно согласовать возможность перезахоронения останков Олеся на одном из украинских кладбищ.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, останки известного украинского писателя Александра Олеся, котрого похоронили на Ольшанском кладбище в Праге (Чехия), принудительно эксгумировали, а в его могиле хотят похоронить другого человека. 

Теги материала: Петр Порошенко, МИД, писатель, Чехия, могила
Новости СМИ2
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