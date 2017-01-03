Порошенко поручил МИДу вмешаться в ситуацию с эксгумацией тела Александра Олеся

MIGnews.com.ua

Во вторник, 3 января, президент Украины Петр Порошенко обратился в Министерство иностранных дел со срочным поручением вмешаться в ситуацию с перезахоронением известного украинского писателя Александра Олеся в Чехии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

По поручению Порошенко сотрудники МИДа должные еще и связаться с родственниками писателя, которые на данный момент проживают на территории Канады. В данном случае дипломатам нужно согласовать возможность перезахоронения останков Олеся на одном из украинских кладбищ.