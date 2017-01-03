ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Политика
Адвокаты Януковича: суд нарушает право экс-президента на защиту
03.01.2017 12:12

Адвокаты Януковича: суд нарушает право экс-президента на защиту

Адвокатская компания, обеспечивающая защиту экс-президента Виктора Януковича, просит заслушать его показания через суд, пишет Украинская правда

Защита требует, чтобы решение Печерского суда о лишении Януковича "права на правосудие и права предоставить показания" признали незаконным.

"Мы подали иск 28 декабря 2016г. и надеемся, что решением Окружного админсуда Киева суд будет обязан выполнить требования статей 55 и 129 Конституции Украины, ст.6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Международного пакта о гражданских и политических правах человека и допросить Виктора Януковича лично", - заявил адвокат Виталий Сердюк.

Адвокат утверждает, что Печерский суд, безосновательно отказываясь взять у экс-президента объяснения по предъявленным ему подозрениям, в том числе и по поводу госизмены,  грубо нарушает личное право Януковича на защиту, гарантированное рядом нормативно-правовых актов. А это, по его словам, несет угрозу вынесения необоснованного приговора.

"Любому гражданину нашего государства Конституцией, КПК, Международным пактом о гражданских и политических правах, Конвенции о защите прав человека гарантировано право быть допрошенным по делу, в котором выдвигаются обвинения", - заявил он.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 28 декабря в заседании Печерского райсуда Киева объявили перерыв на неопределенный срок - адвокаты попросили Апелляционный суд Киева определить, какой именно суд должен рассматривать дело Януковича. 

Депутат Госдумы Российской Федерации дал по делу Януковича важные показания . Они будут положены в основу будущего обвинения по делу о государственной измене экс-президента. 

Теги материала: Янукович, госизмена, Печерский суд, адвокат, защита прав, показания
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

ГПУ обвиняет экс-руководителей Луганской области в госизмене
Важное
ГПУ обвиняет экс-руководителей Луганской области в госизмене
СБУ сообщила о подозрении в госизмене полковнику Безъязыкову
Важное
СБУ сообщила о подозрении в госизмене полковнику Безъязыкову  Видеорепортаж
Суд отложил рассмотрение дела Януковича
Важное
Суд отложил рассмотрение дела Януковича
Дело о госизмене Януковича: сегодня суд решит вопрос о заочном досудебном расследовании
Важное
Дело о госизмене Януковича: сегодня суд решит вопрос о заочном досудебном расследовании
Луценко: Депутат Госдумы дал важные показания по делу Януковича
Важное
Луценко: Депутат Госдумы дал важные показания по делу Януковича
Суд отложил вопрос заочного расследования дела о госизмене Януковича
Важное
Суд отложил вопрос заочного расследования дела о госизмене Януковича

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Кличко пообещал построить в центре Киева новый мост и канатную дорогу
Эксклюзив  Кличко пообещал построить в центре Киева новый мост и канатную дорогу  Видеорепортаж
03.01.2017
Савченко призвала сначала вернуть Донбасс, а только потом Крым
Эксклюзив  Савченко призвала сначала вернуть Донбасс, а только потом Крым
02.01.2017
Тука: Донбасса, к которому мы привыкли, уже не будет
Эксклюзив  Тука: Донбасса, к которому мы привыкли, уже не будет  Видеорепортаж
02.01.2017
Геращенко обвинил во лжи человека, которому нардеп Пашинский прострелил ногу
Эксклюзив  Геращенко обвинил во лжи человека, которому нардеп Пашинский прострелил ногу  Видеорепортаж
02.01.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика