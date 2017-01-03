Адвокаты Януковича: суд нарушает право экс-президента на защиту

MIGnews.com.ua

Адвокатская компания, обеспечивающая защиту экс-президента Виктора Януковича, просит заслушать его показания через суд, пишет Украинская правда.

Защита требует, чтобы решение Печерского суда о лишении Януковича "права на правосудие и права предоставить показания" признали незаконным.

"Мы подали иск 28 декабря 2016г. и надеемся, что решением Окружного админсуда Киева суд будет обязан выполнить требования статей 55 и 129 Конституции Украины, ст.6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Международного пакта о гражданских и политических правах человека и допросить Виктора Януковича лично", - заявил адвокат Виталий Сердюк.

Адвокат утверждает, что Печерский суд, безосновательно отказываясь взять у экс-президента объяснения по предъявленным ему подозрениям, в том числе и по поводу госизмены, грубо нарушает личное право Януковича на защиту, гарантированное рядом нормативно-правовых актов. А это, по его словам, несет угрозу вынесения необоснованного приговора.

"Любому гражданину нашего государства Конституцией, КПК, Международным пактом о гражданских и политических правах, Конвенции о защите прав человека гарантировано право быть допрошенным по делу, в котором выдвигаются обвинения", - заявил он.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 28 декабря в заседании Печерского райсуда Киева объявили перерыв на неопределенный срок - адвокаты попросили Апелляционный суд Киева определить, какой именно суд должен рассматривать дело Януковича.

Депутат Госдумы Российской Федерации дал по делу Януковича важные показания . Они будут положены в основу будущего обвинения по делу о государственной измене экс-президента.