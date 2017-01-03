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Теракт в Стамбуле: Анкара не намерена прекращать военную операцию в Сирии
03.01.2017 12:09

Теракт в Стамбуле: Анкара не намерена прекращать военную операцию в Сирии

Турция заявила, что будет продолжать военные операции в Сирии, не смотря на теракт ночном клубе Стамбула. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Мы будем с решимостью продолжать наши трансграничные операции до тех пор, пока террористические организации не прекратят угрожать нашей стране"- заявил вице-премьер-министр страны Нуман Куртулмуш.

В свою очередь "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле.

"Безбожная Турция должна знать, что кровь мусульман которая проливается из-за ее обстрелов и ударов с воздуха, обратиться огнем на ее территориях." - с такими словами представители "ИГИЛ" аргументировали свои действия.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, предполагаемый террорист, который устроил стрельбу в стамбульском ночном клубе Reina в новогоднюю ночь, сам себя снял на видео

Теги материала: Турция, теракт, Сирия, война, ИГИЛ
Новости СМИ2
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