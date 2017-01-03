Порошенко одобрил создание Высшего совета правосудия

MIGnews.com.ua

Во вторник, 3 января, президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О Высшем совете правосудия". Об этом говорится на странице документа №5180, размещенном на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Стоит отметить, что именно Порошенко направил в парламент данный законопроект и выступал его инициатором. Сами же народные депутаты приняли его в ночь на 21 декабря минувшего года.

Подписанный главой государства документ определяет всю деятельность Высшего совета правосудия, который определяет работу судей.

Новый орган получил полномочия, в которые входят дача разрешения на арест и задержание судьи, его назначение, перевод, увольнение или же дисциплинарное наказание.

В состав Высшего совета правосудия будет входить 21 человек, 10 из них выбирает съезд судей из числа судей или судей в отставке, двух - назначает президент, двух - избирает парламент, двух – съезд адвокатов, двух – всеукраинская конференция прокуроров, двух – съезд представителей юридических высших учебных и научных учреждений. При этом все члены ведомства назначаются на четыре года и не имеют права занимать эту должность два срока подряд.