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Порошенко одобрил создание Высшего совета правосудия
03.01.2017 12:06

Порошенко одобрил создание Высшего совета правосудия

Во вторник, 3 января, президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О Высшем совете правосудия". Об этом говорится на странице документа №5180, размещенном на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Стоит отметить, что именно Порошенко направил в парламент данный законопроект и выступал его инициатором. Сами же народные депутаты приняли его в ночь на 21 декабря минувшего года.

Подписанный главой государства документ определяет всю деятельность Высшего совета правосудия, который определяет работу судей.

Новый орган получил полномочия, в которые входят дача разрешения на арест и задержание судьи, его назначение, перевод, увольнение или же дисциплинарное наказание.

В состав Высшего совета правосудия будет входить 21 человек, 10 из них выбирает съезд судей из числа судей или судей в отставке, двух - назначает президент, двух - избирает парламент, двух – съезд адвокатов, двух – всеукраинская конференция прокуроров, двух – съезд представителей юридических высших учебных и научных учреждений. При этом все члены ведомства назначаются на четыре года и не имеют права занимать эту должность два срока подряд.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, Порошенко был подписан закон, согласно которому доступ на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания будет ограничен.

Теги материала: Петр Порошенко, закон, судья, Высший совет правосудия
Новости СМИ2
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