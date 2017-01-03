Чалый считает, что администрация Трампа предоставит Украине летальное оружие

MIGnews.com.ua

Команда будущего президента США республиканца Дональда Трампа может пересмотреть позицию главы государства Барака Обамы относительно поставок Украине летального оружия, которые до сих пор не начались. Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый, пишет Укринформ .

Тем не менее, дипломат отметил, что на сегодняшний день из США поступает достаточное количество вооружения, которое помогает сохранить множество жизней украинским бойцам в АТО. Как пример он привел контрбатарейные радары, поставленные Америкой ранее.

По его словам, препятствием на пути поставки в Украину летального оружия является позиция нынешней администрации президента Барака Обамы, которая может измениться с приходом к власти Трампа.

"Поэтому, соответственно, изменения в Белом доме дают возможность по-новому взглянуть на этот вопрос", - указал он.

Также Чалый подчеркнул, что в оборонном бюджете США на 2017 год размер финансовой помощи Украине на военные нужды увеличен. При этом предоставление летального оружия уже было закреплено на законодательном уровне.