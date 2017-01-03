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Порошенко напомнил США, ради чего Украина отказалась от ядерного арсенала
03.01.2017 11:11

Порошенко напомнил США, ради чего Украина отказалась от ядерного арсенала

Соединенные Штаты Америки остаются надежным и стратегическим партнером Украины. Такое заявление сделал Президент Петр Порошенко, поздравляя Украину и США с 25-летием установления дипломатических отношений между странами, сообщает  пресс-служба главы государства.

 "С момента признания независимости Украины, Соединенные Штаты остаются надежным и стратегическим партнером Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций. А между двумя государствами заложено настоящее демократическое партнерство, в рамках которого США продолжают оказывать неоценимую практическую помощь в развитии государственных институтов, гражданского общества, рыночной экономики и укреплении безопасности нашей страны", - заявил Порошенко.

Глава государства напомнил, что Украина отказалась от третьего в мире ядерного арсенала и запасов высокообогащенного урана, а также от крупных объемов обычного вооружения. По его словам, это сыграло "историческую роль в укреплении глобальной стабильности и режима нераспространения ядерного оружия".

"Это были непростые решения, но Украина приняла их, полагаясь на заверения и гарантии безопасности иностранных партнеров, в первую очередь США", - подчеркнул Порошенко.

Президент особо поблагодарил за постоянную двухпартийную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины во времена российской агрессии, когда наша страна защищает ключевые принципы свободы и демократии.

Порошенко подчеркнул, что Украина твердо настроена и в дальнейшем активно развивать отношения стратегического партнерства со США, направленные на углубление всестороннего конструктивного сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также в вопросах безопасности.

Как сообщал MIGnews.com.uа,  1 января сенатор США Джон Маккейн во время поздравления украинских военных на Донбассе заявил, что США обязаны обеспечить Украину всей возможной помощью в виде оружия и совместных учений.

Теги материала: Украина, США, дипломатия, ядерное оружие, Петр Порошенко
Новости СМИ2
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