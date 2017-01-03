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Арест Курченко: суд сделает еще одну попытку
03.01.2017 10:40

Арест Курченко: суд сделает еще одну попытку

Печерский районный суд Киева 3 января снова будет рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения для украинского бизнесмена Сергея Курченко. Об этом рассказал представитель защиты Юрий Сухов, пишет Корреспондент.net

Сухов объяснил, что военная прокуратура вернула уголовное производство в отношении Курченко Главному следственному управлению Генеральной прокуратуры Украины.

"Сегодня на заседании будем требовать отвода судьи. Стороне защиты, вопреки закону, не дали заранее ознакомиться с новым ходатайством прокуратуры об аресте", - заявил Сухов.

Начало заседания суда назначено на 12:00.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 28 декабря 2016 года Апелляционный суд Киева постановил отменить решение Печерского райсуда об аресте бизнесмена Сергея Курченко. 

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что бывший министр доходов и сборов Александр Клименко и бизнесмен Сергей Курченко нанесли Украине 198 миллиардов гривен убытков.

Теги материала: суд, Сергей Курченко, арест, ходатайство
Новости СМИ2
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