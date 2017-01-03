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У Трампа заявили, что не располагают убедительными доказательствами влияния РФ на выборы
03.01.2017 09:41

У Трампа заявили, что не располагают убедительными доказательствами влияния РФ на выборы

Избранному президенту США республиканцу Дональду Трампу пока не предоставили весомых доказательств вмешательства Российской Федерации в процесс выборов в Америке. Об этом заявил его представитель Шон Спайсер, пишет Корреспондент.

По его словам, на сегодняшний день все мировые средства массовой информации обыгрывают ситуацию, в которой именно РФ повлияла на результаты выборов в США. Тем не менее, до сих пор нет никаких доказательств, что "именно Россия на самом деле влияла на выборы".

"Были или не были взломаны компьютерные системы − это абсолютно другая история", - указал он. При этом добавив, что причастность России к этому инциденту еще нужно доказать.

Спайсер рассказал, что до этого времени сотрудники американской разведки не смогли  предоставить Трампу убедительных доказательств причастности российских хакеров к совершению кибератак на системы организаций и политических партий США. Он подчеркнул, что новоизбранный американский президент каждый день присутствует на множестве брифингов, но точной информации до сих пор не имеет.

Также он подчеркнул, что специалисты разведслужб на этой недели организуют для Трампа специальную встречу, после которой республиканец должен сам решить был ли ответ Белого Дома под председательством Барака Обамы соразмерным произошедшим атакам российских хакеров.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, Трамп считает, что разработанные в КНДР баллистические ракеты не могут достичь американских берегов

Теги материала: Дональд Трамп, Россия, США, кибератака, хакер
Новости СМИ2
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