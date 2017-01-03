Трамп: Северокорейские баллистические ракеты не в состоянии достичь берегов США

MIGnews.com.ua

Избранный президент США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что разработанные в КНДР баллистические ракеты не могут достичь американских берегов. Об этом он написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

Он напомнил, что ранее в Северной Корее заявили о нахождении на финальной стадии разработки ядерного оружия, которое может достичь берегов США. Тем не менее, Трамп твердо убежден в том, что этого не может произойти.

Также он упомянул и о ситуации с Китаем. По его словам, китайское правительство смогло "вытянуть из США огромное количество денег и средств, ведя одностороннюю торговлю". В то же время в Китае не собираются помогать США в ситуации с КНДР.