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Трамп: Северокорейские баллистические ракеты не в состоянии достичь берегов США
03.01.2017 09:14

Трамп: Северокорейские баллистические ракеты не в состоянии достичь берегов США

Избранный президент США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что разработанные в КНДР баллистические ракеты не могут достичь американских берегов. Об этом он написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

Он напомнил, что ранее в Северной Корее заявили о нахождении на финальной стадии разработки ядерного оружия, которое может достичь берегов США. Тем не менее, Трамп твердо убежден в том, что этого не может произойти.

Также он упомянул и о ситуации с Китаем. По его словам, китайское правительство смогло "вытянуть из США огромное количество денег и средств, ведя одностороннюю торговлю". В то же время в Китае не собираются помогать США в ситуации с КНДР.

 

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Адам Шифф заявил, что Трамп получит "решительны ответ" если попытается отменить ранее введенные экономические санкции в отношении Российской Федерации. 

Теги материала: Дональд Трамп, КНДР, США, Китай, ядерные ракеты
Новости СМИ2
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