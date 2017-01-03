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В США обещают России и лично Путину больше отпора и санкций
03.01.2017 07:59

В США обещают России и лично Путину больше отпора и санкций

В 2017 году Соединенные Штаты Америки уделят больше внимания сдерживанию российской агрессии. Такое заявление во время общения с журналистам в Совместном центре подготовки Грузия-НАТО в Крцаниси близ Тбилиси сделал сенатор-республиканец Линдси Грэм, сообщает Радио Свобода

"2017 год будет годом большей американской военной поддержки, большей торговли, большей экономической интеграции, и большего отпора России за агрессию, причем, не только здесь, но и во всем мире, больше санкций. Сейчас настало время, чтобы президент России Владимир Путин знал: с нас хватит!", - заявил Грэм.

При этом он подчеркнул, что санкции должны чувствительно затронуть лично Путина.

В то же время, глава сенатского Комитета по делам вооруженным силам Джон Маккейн высказался за ужесточение санкций против Москвы и заявил, что все американские разведывательные агентства подтверждают факт агрессии России против США.

Он пообещал, что сенаторы на двухпартийной основе будут работать в Конгрессе на тем, чтобы предотвратить дальнейшие нападения на США и ввести более жесткие санкции против России.

"Мы хотим работать с избранным президентом Дональдом Трампом, но у нас есть свои обязанности, как у законодателей для выработки ответа на нападения на Соединенные Штаты Америки", - заявил Маккейн.

Как сообщал MIGnews.com.uа, член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Адам Шифф заявил, что избранный президент США Дональд Трамп получит "решительны ответ", если попытается отменить ранее введенные экономические санкции в отношении Российской Федерации

Теги материала: США, Россия, российская агрессия, антироссийские санкции, сенаторы
Новости СМИ2
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