Парубий о безвизе с ЕС: Вопрос не снят с повестки дня, он отстрочен

MIGnews.com.ua

Украина получит безвизовый режим с Европейским союзом в течение нескольких месяцев – этот вопрос должны рассмотреть на одном из ближайших заседаний Европарламента. Такое мнение в эфире 5 канала высказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"В ближайшие месяцы на пленарных заседаниях Европарламента этот вопрос должен быть решен. Я могу сказать одно наверняка: когда он появится на повестке дня, у нас будет большинство депутатов. Я это знаю от депутатов разных фракций, и об этом могу говорить уверенно. Могу твердо говорить: вопрос не снят с повестки дня, он отсрочен", -заявил Парубий.

Как сообщал MIGnews.com.uа, первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко считает, что из-за неразрешенного вопроса по безвизовому режиму с Украиной Европейский союз теряет доверие украинцев.