Меркель может проигнорировать форум в Давосе

Канцлер Германии Ангела Меркель не будет участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщила Украинская правда.
Стоит отметить, что это уже второй отказ Меркель от участия в этом ежегодном Всемирном экономическом форуме.
Кроме этого, эксперты ожидают, что доминирующей темой в этом год будет будущее президентство Дональда Трампа.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Меркель будет баллотироваться на пост канцлера германии в четвертый раз. Впервые она возглавила правительство Германии в 2005 году.
Напомним, данные социального опроса продемонстрировали результаты, что действующий канцлер Германии Ангела Меркель является самым популярным политиком в стране. Ей доверяют 56% жителей страны. А второе место в рейтинге доверия занимает лидер Христианского союза Хорст Зеехофер, которому готовы вверить свою судьбу 39% граждан Германии.