Меркель может проигнорировать форум в Давосе

MIGnews.com.ua

Канцлер Германии Ангела Меркель не будет участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщила Украинская правда .

Стоит отметить, что это уже второй отказ Меркель от участия в этом ежегодном Всемирном экономическом форуме.

Кроме этого, эксперты ожидают, что доминирующей темой в этом год будет будущее президентство Дональда Трампа.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Меркель будет баллотироваться на пост канцлера германии в четвертый раз . Впервые она возглавила правительство Германии в 2005 году.