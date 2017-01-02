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Меркель может проигнорировать форум в Давосе
02.01.2017 21:46

Меркель может проигнорировать форум в Давосе

Канцлер Германии Ангела Меркель не будет участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщила Украинская правда.

Стоит отметить, что это уже второй отказ Меркель от участия в этом ежегодном Всемирном экономическом форуме.

Кроме этого, эксперты ожидают, что доминирующей темой в этом год будет будущее президентство Дональда Трампа.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Меркель будет баллотироваться на пост канцлера германии в четвертый раз. Впервые она возглавила правительство Германии в 2005 году. 

Напомним, данные социального опроса продемонстрировали результаты, что действующий канцлер Германии Ангела Меркель является самым популярным политиком в стране. Ей доверяют  56% жителей страны. А второе место в рейтинге доверия занимает лидер Христианского союза Хорст Зеехофер, которому готовы вверить свою судьбу 39% граждан Германии.

Теги материала: Меркель, форум, новости, Трамп, Давос, экономика
Новости СМИ2
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