Журналисты предположили, кем Путин будет пугать россиян после ухода Обамы

MIGnews.com.ua

Кремлевская пропаганда сделает канцлера Германии Ангелу Меркель новой страшилкой для россиян после того, как действующий президент США Барак Обама сложит свои полномочия.

Статью с соответствующим предположением опубликовало издание The New York Times .

По убеждению авторов данного материала, любимым героем "фильма ужасов" для россиян глава Кремля Владимир Путин считал именно Обаму, и после его ухода на данную роль будет вакантная должность, которую и займет Меркель.

"Со времен оккупации Крыма в 2014 году голос Меркель стал решающим в вопросе о санкциях против России. В следующем году она приняла в Германии миллион беженцев и заставила всю Европу сделать такие же шаги, чем, с точки зрения российских националистов, размыла европейскую культуру. И она все еще верит в объединенный, интегрированный Евросоюз - бастион либеральных ценностей и, по крайней мере, негласно, политический и экономический оплот против России", - говорится в статье.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее глава Кремля Владимир Путин в своем новогоднем поздравлении не упомянул президентов США и Украины Брака Обаму и Петра Порошенко.