ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Политика
Журналисты предположили, кем Путин будет пугать россиян после ухода Обамы
02.01.2017 20:21

Журналисты предположили, кем Путин будет пугать россиян после ухода Обамы

Кремлевская пропаганда сделает канцлера Германии Ангелу Меркель новой страшилкой для россиян после того, как действующий президент США Барак Обама сложит свои полномочия.

Статью с соответствующим предположением опубликовало издание The New York Times.

По убеждению авторов данного материала, любимым героем "фильма ужасов" для россиян глава Кремля Владимир Путин считал именно Обаму, и после его ухода на данную роль будет вакантная должность, которую и займет Меркель.

"Со времен оккупации Крыма в 2014 году голос Меркель стал решающим в вопросе о санкциях против России. В следующем году она приняла в Германии миллион беженцев и заставила всю Европу сделать такие же шаги, чем, с точки зрения российских националистов, размыла европейскую культуру. И она все еще верит в объединенный, интегрированный Евросоюз - бастион либеральных ценностей и, по крайней мере, негласно, политический и экономический оплот против России", - говорится в статье.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее глава Кремля Владимир Путин в своем новогоднем поздравлении не упомянул президентов США и Украины Брака Обаму и Петра Порошенко.

Напомним, США высылают из страны 35 российских дипломатов из-за хакерских атак РФ во время президентских выборов в Америке.

Теги материала: США, Владимир Путин, Ангела Меркель, Барак Обама, Германия, СМИ, Кремль
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Германия предложила убрать Асада
Важное
Германия предложила убрать Асада
Стало известно, когда президент Обама в последний раз обратиться к американцам
Важное
Стало известно, когда президент Обама в последний раз обратиться к американцам
Конгресс США "угрожает" Трампу и-за его намерений снять санкции с РФ
Важное
Конгресс США "угрожает" Трампу и-за его намерений снять санкции с РФ
Высланные из США российские дипломаты взлетели в воздух
Важное
Высланные из США российские дипломаты взлетели в воздух
В США прибыл самолет для доставки высланных из страны дипломатов в РФ
Важное
В США прибыл самолет для доставки высланных из страны дипломатов в РФ
Геращенко не исключила расширение "нормандского формата" для большего давления на Путина
Важное
Геращенко не исключила расширение "нормандского формата" для большего давления на Путина

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Савченко призвала сначала вернуть Донбасс, а только потом Крым
Эксклюзив  Савченко призвала сначала вернуть Донбасс, а только потом Крым
02.01.2017
Тука: Донбасса, к которому мы привыкли, уже не будет
Эксклюзив  Тука: Донбасса, к которому мы привыкли, уже не будет  Видеорепортаж
02.01.2017
Геращенко обвинил во лжи человека, которому нардеп Пашинский прострелил ногу
Эксклюзив  Геращенко обвинил во лжи человека, которому нардеп Пашинский прострелил ногу  Видеорепортаж
02.01.2017
Рабинович: Украинские дипломаты провалились по всем направлениям
Эксклюзив  Рабинович: Украинские дипломаты провалились по всем направлениям  Видеорепортаж
02.01.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика