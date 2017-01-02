Олланд анонсировал освобождение Мосула от боевиков ИГИЛ

MIGnews.com.ua

Войска Ирака освободят Мосул от боевиков террористической группировки "Исламское государство" в течение нескольких недель.

Такое заявление сделал президент Франции Франсуа Олланд во время визита в Багдад в понедельник, 2 декабря, информирует DW .

Также на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади, Олланд подчеркнул, что по состоянию на данный момент боевики ИГИЛ отступают.

"Поэтому международное сообщество должно усилить поддержку Вооруженных сил Ирака", - убежден французский лидер.

Стоит отметить, что перед встречей с главой иракского правительства Олланд посетил французских военных, которые предоставляют иракской армии поддержку в операции по освобождению Мосула.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в среду, 28 декабря, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади высказал мнение, что уже через три месяца можно будет изгнать боевиков "Исламского государства" из этой страны.