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Олланд анонсировал освобождение Мосула от боевиков ИГИЛ
02.01.2017 19:31

Олланд анонсировал освобождение Мосула от боевиков ИГИЛ

Войска Ирака освободят Мосул от боевиков террористической группировки "Исламское государство" в течение нескольких недель.

Такое заявление сделал президент Франции Франсуа Олланд во время визита в Багдад в понедельник, 2 декабря, информирует DW.

Также на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади, Олланд подчеркнул, что по состоянию на данный момент боевики ИГИЛ отступают.

"Поэтому международное сообщество должно усилить поддержку Вооруженных сил Ирака", - убежден французский лидер. 

Стоит отметить, что перед встречей с главой иракского правительства Олланд посетил французских военных, которые предоставляют иракской армии поддержку в операции по освобождению Мосула.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в среду, 28 декабря, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади высказал мнение, что уже через три месяца можно будет изгнать боевиков "Исламского государства" из этой страны.

Напомним, в четверг, 29 декабря, в Министерстве внутренних дел Ирака заявили, что местные военные начали новое наступление на Мосул, который остается под контролем боевиков "Исламского государства".

Теги материала: Мосул, Ирак, ИГИЛ, боевики, Франция, Франсуа Олланд
Новости СМИ2
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