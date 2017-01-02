ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Политика
Новое правительство Исландии подняло вопрос членства в ЕС
02.01.2017 18:44

Новое правительство Исландии подняло вопрос членства в ЕС

Одной из основных тем переговоров во время формирования нового правительства Исландии стало обсуждение проведения референдума относительно членства страны в Евросоюзе.

Об этом со ссылкой Politico информирует Европейская правда. 

Напомним, в октябре в стране состоялись досрочные парламентские выборы, по итогам которых переговоры о формировании правительства ведут правоцентристская и евроскептическая Партия независимости, либеральная Партия реформ и партия "Светлое будущее". 

"Референдум относительно членства в ЕС стал важным фактором в этих переговорах", - подчеркнул лидер "Светлого будущего" Оттарр Проппе.

Стоит отметить, что даже в случае проведения новым правительством референдума, на котором будет поддержано вступление в ЕС, Исландия сможет стать членом блока не ранее 2022 года.

Справка: Исландия подала заявку на членство в Европейском Союзе в 2009 году, когда у власти находились левые, однако уже в 2015 году - отозвала ее. Такое решение сопровождалось массовыми протестами в стране. 

Важным является тот факт, что Исландия входит в Шенгенскую зону и европейскую экономическую зону. 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в субботу, 29 октября, в Исландии на выборах в парламент Пиратская партия вошла в тройку лидеров и по разным данным набрала от 14 до 18% процентов голосов.

Теги материала: Евросоюз, Исландия, правительство, членство
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [21] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Поддержка Украины стала одним из главных приоритетов работы Могерини в 2017 году
Важное
Поддержка Украины стала одним из главных приоритетов работы Могерини в 2017 году
Геращенко: Европейский союз теряет доверие украинцев
Важное
Геращенко: Европейский союз теряет доверие украинцев
Кабмин разрешил Минобороны самостоятельно закупать питание для ВСУ
Важное
Кабмин разрешил Минобороны самостоятельно закупать питание для ВСУ  Фоторепортаж
Гройсман будет наказывать за завышенные цены на лекарствах
Важное
Гройсман будет наказывать за завышенные цены на лекарствах
Гройсман: Кабмин имеет пять приоритетов в своей работе до 2020 года
Важное
Гройсман: Кабмин имеет пять приоритетов в своей работе до 2020 года
Украина безвозмездно получила от Евросоюза €55 миллионов
Важное
Украина безвозмездно получила от Евросоюза €55 миллионов

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Савченко призвала сначала вернуть Донбасс, а только потом Крым
Эксклюзив  Савченко призвала сначала вернуть Донбасс, а только потом Крым
02.01.2017
Тука: Донбасса, к которому мы привыкли, уже не будет
Эксклюзив  Тука: Донбасса, к которому мы привыкли, уже не будет  Видеорепортаж
02.01.2017
Геращенко обвинил во лжи человека, которому нардеп Пашинский прострелил ногу
Эксклюзив  Геращенко обвинил во лжи человека, которому нардеп Пашинский прострелил ногу  Видеорепортаж
02.01.2017
Рабинович: Украинские дипломаты провалились по всем направлениям
Эксклюзив  Рабинович: Украинские дипломаты провалились по всем направлениям  Видеорепортаж
02.01.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика