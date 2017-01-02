Новое правительство Исландии подняло вопрос членства в ЕС

Одной из основных тем переговоров во время формирования нового правительства Исландии стало обсуждение проведения референдума относительно членства страны в Евросоюзе.
Об этом со ссылкой Politico информирует Европейская правда.
Напомним, в октябре в стране состоялись досрочные парламентские выборы, по итогам которых переговоры о формировании правительства ведут правоцентристская и евроскептическая Партия независимости, либеральная Партия реформ и партия "Светлое будущее".
"Референдум относительно членства в ЕС стал важным фактором в этих переговорах", - подчеркнул лидер "Светлого будущего" Оттарр Проппе.
Стоит отметить, что даже в случае проведения новым правительством референдума, на котором будет поддержано вступление в ЕС, Исландия сможет стать членом блока не ранее 2022 года.
Справка: Исландия подала заявку на членство в Европейском Союзе в 2009 году, когда у власти находились левые, однако уже в 2015 году - отозвала ее. Такое решение сопровождалось массовыми протестами в стране.
Важным является тот факт, что Исландия входит в Шенгенскую зону и европейскую экономическую зону.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в субботу, 29 октября, в Исландии на выборах в парламент Пиратская партия вошла в тройку лидеров и по разным данным набрала от 14 до 18% процентов голосов.