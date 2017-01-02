ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Политика
Германия предложила убрать Асада
02.01.2017 17:31

Германия предложила убрать Асада

Руководство Германии считает необходимым уход Башара Асада с должности президента Сирии.

Такое заявление сделал представитель Министерства иностранных дел ФРГ Мартин Шефер, передает Интерфакс-Украина.

"Асад не может выполнять постоянную роль (президента - ред.) для развития мирного будущего в Сирии", - подчеркнул Шефер.

Вместе с тем дипломат допустил возможность того, что Асад может принимать участие в переходном процессе в Сирии, однако с условием, что его полномочия будут сильно ограничены.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в субботу, 31 декабря, в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций единогласно приняли резолюцию, которую предложили Турция и Российская Федерация, в поддержку прекращения огня в Сирии.

Напомним, ранее повстанцы в Сирии заявили, что, если войска правительства не перестанут нарушать условия режима прекращения огня, они прекратят перемирие.

Теги материала: Сирия, Асад, германия, МИД, конфликт, президент
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [29] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Журналисты предположили, кем Путин будет пугать россиян после ухода Обамы
Важное
Журналисты предположили, кем Путин будет пугать россиян после ухода Обамы
Поддержка Украины стала одним из главных приоритетов работы Могерини в 2017 году
Важное
Поддержка Украины стала одним из главных приоритетов работы Могерини в 2017 году
Новый генсек ООН пообещал в этом году решить все вооруженные конфликты
Важное
Новый генсек ООН пообещал в этом году решить все вооруженные конфликты
Руководитель МИД Австрии посетит Донбасс в начале 2017 года
Важное
Руководитель МИД Австрии посетит Донбасс в начале 2017 года
Геращенко не исключила расширение "нормандского формата" для большего давления на Путина
Важное
Геращенко не исключила расширение "нормандского формата" для большего давления на Путина
Маккейн прибыл в Администрацию президента на разговор с Порошенко
Важное
Маккейн прибыл в Администрацию президента на разговор с Порошенко

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Савченко призвала сначала вернуть Донбасс, а только потом Крым
Эксклюзив  Савченко призвала сначала вернуть Донбасс, а только потом Крым
02.01.2017
Тука: Донбасса, к которому мы привыкли, уже не будет
Эксклюзив  Тука: Донбасса, к которому мы привыкли, уже не будет  Видеорепортаж
02.01.2017
Геращенко обвинил во лжи человека, которому нардеп Пашинский прострелил ногу
Эксклюзив  Геращенко обвинил во лжи человека, которому нардеп Пашинский прострелил ногу  Видеорепортаж
02.01.2017
Рабинович: Украинские дипломаты провалились по всем направлениям
Эксклюзив  Рабинович: Украинские дипломаты провалились по всем направлениям  Видеорепортаж
02.01.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика