Германия предложила убрать Асада

MIGnews.com.ua

Руководство Германии считает необходимым уход Башара Асада с должности президента Сирии.

Такое заявление сделал представитель Министерства иностранных дел ФРГ Мартин Шефер, передает Интерфакс-Украина.

"Асад не может выполнять постоянную роль (президента - ред.) для развития мирного будущего в Сирии", - подчеркнул Шефер.

Вместе с тем дипломат допустил возможность того, что Асад может принимать участие в переходном процессе в Сирии, однако с условием, что его полномочия будут сильно ограничены.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в субботу, 31 декабря, в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций единогласно приняли резолюцию , которую предложили Турция и Российская Федерация, в поддержку прекращения огня в Сирии.