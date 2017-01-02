Тука: Донбасса, к которому мы привыкли, уже не будет

MIGnews.com.ua

Украина после возвращения территории Донбасса под свой контроль должна отказаться от экономической помощи России. Об этом в комментарии телеканалу NewsOne заявил замминистра по вопросам АТО Георгий Тука.

По его словам, отказываться от Донбасса нельзя ни в коем случае.

"Это наша территория, наши люди. Я не могу себе представить, как можно отказаться от своих братьев. Как бы тяжело ни было, мы потянем это бремя, исправим ситуацию. Не сомневаюсь, что во время реинтеграции Донбасса у нас будет намного больше помощи от наших международных партнеров. Но работа будет архисложная", - отметил он.

В то же время чиновник уверен, что прежнего Донбасса мы уже не увидим.

"Донбасса, к которому мы привыкли, не будет. Восстанавливать репутацию Донбасса как промышленного региона -нецелесообразно, восстанавливать технологии 70-х годов, затопленные шахты - глупо. Речь надо будет вести, а о построении нового Донбасса", - добавил он.

Тука также призвал отказаться от экономической помощи России при восстановлении Донбасса.

Как сообщал MIGnews.com.uа, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что контроль над оккупированными территориями Донбасса Украина сумеет вернуть уже в 2017 году.

По его словам, сейчас Российская Федерация готова вернуть Донбасс Украине, только на своих определенных условиях.

Он отметил, что сейчас имеется масса фактов, которые подтверждают готовность Кремля "сдать" Донбасс. Также Тука высказал убеждение, что РФ явно не видит эти территории в своем составе.