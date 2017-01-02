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Климкин свозит на Донбасс нового главу ОБСЕ
02.01.2017 16:58

Климкин свозит на Донбасс нового главу ОБСЕ

Донецкую область с рабочим визитом планируют посетить министр иностранных дел Украины Павел Климкин и Действующий председатель ОБСЕ, Федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украина.

В их планах стоит обсуждение вопроса состояния имплементации Минских соглашений и ситуация в регионе. Климкин совместно с главой ОБСЕ посетят Донецкую область уже 3-4 января.

"Целью визита является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии в начале председательства этой страны в ОБСЕ с состоянием имплементации Минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе, обусловленной военной агрессией России против Украины, а также реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций", - рассказали в МИД.

Сверх того, Климкин и Курц обсудят усилия Австрийского председательства в ОБСЕ в 2017 году, направленные на урегулирование конфликта в и вокруг Украины, в том числе о перспективах развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, укрепление потенциала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с целью осуществления эффективного мониторинга и верификации выполнения Минских договоренностей

Запланирована также встреча министров с руководством местной областной и городской администраций, членами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Украина подготовила очередной иск в международный суд против России. На этот раз украинская сторона намерена судиться с РФ в связи с нарушением заключенного в 1997 году договора о дружбе.

В заключенном договоре идет речь о том, что стороны соглашения должны уважать территориальную целостность и незыблемость кордонов друг друга. Украина на протяжении года готовила иск против России, руководствуясь именно этой статьей.

Теги материала: Украина, Павел Климкин, ОБСЕ, Донецкая область, визит, Минские соглашение
Новости СМИ2
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