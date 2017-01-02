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Тука рассказал, когда Украина вернет Донбасс
02.01.2017 16:01

Тука рассказал, когда Украина вернет Донбасс

Контроль над оккупированными территориями Донбасса Украина сумеет вернуть уже в 2017 году.

Такое заявление сделал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает Новое время.

По его словам, сейчас Российская Федерация готова вернуть Донбасс Украине, только на своих определенных условиях. 

"Однако уверен, Украине удастся перенять инициативу и реализовать свой сценарий возвращения оккупированных территорий. Очень надеюсь, что это произойдет уже в следующем году, максимум - к середине 2018 года", - подчеркнул Тука и отметил, что для этого Украине важно сохранить поддержку Европы и Соединенных Штатов Америки.

Вместе с тем он отметил, что сейчас имеется масса фактов, которые подтверждают готовность Кремля "сдать" Донбасс. Также Тука высказал убеждение, что РФ явно не видит эти территории в своем составе. 

"Одно из самых простых доказательств выявляется при элементарном сравнении деятельности российских оккупантов в Крыму и на Донбассе. На Донбассе происходит повальное мародерство, вырезание и уничтожение предприятий. Они фактически обрекают регион на экономическое вымирание. В Крыму такого не наблюдается. Российская власть, наоборот, вынуждает крупные частные компании инвестировать в крымские бизнес-проекты и инфраструктурные объекты. И в этом принципиальная разница", - подытожил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее Тука раскритиковал акцию ветеранов АТО по блокаде Донбасса.

Теги материала: Донбасс, АТО, Георгий Тука, Россия
Новости СМИ2
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