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В Новый год Савченко отправилась к военным в зону АТО
02.01.2017 15:48

В Новый год Савченко отправилась к военным в зону АТО  Фоторепортаж

В понедельник, 2 января, народный депутат Украины Надежда Савченко посетила штабы украинских военных в зоне проведения АТО в Донецкой области. Об этом заявила сама Савченко на своей странице в Facebook.

По данным источника, народный депутат побывала в Мариуполе и заодно посетила мариупольский аэропорт.

Кроме этого, Савченко отметила, что военные несут свою службу на высоком уровне и она им за это благодарна.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Верховная Рада Украины поддержала постановление №5572 об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава делегации украинского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Фракция "Батькивщина" на своем заседании приняла решение исключить из состава фракции народного депутата Украины Савченко Надежду Викторовну за деятельность, не совместимую с программными принципами и принципами деятельности партии и фракции в Верховной Раде.

Служба безопасности Украины вызвала народного депутата Надежду Савченко на допрос после ее встречи с главарями "Л/ДНР" Игорем Плотницким и Александром Захарченко.

 

Теги материала: Надежда Савченко, ФОТО, Мариуополь, ВСУ, АТО
Новости СМИ2
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