В Новый год Савченко отправилась к военным в зону АТО

MIGnews.com.ua

В понедельник, 2 января, народный депутат Украины Надежда Савченко посетила штабы украинских военных в зоне проведения АТО в Донецкой области. Об этом заявила сама Савченко на своей странице в Facebook.

По данным источника, народный депутат побывала в Мариуполе и заодно посетила мариупольский аэропорт.

Кроме этого, Савченко отметила, что военные несут свою службу на высоком уровне и она им за это благодарна.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Верховная Рада Украины поддержала постановление №5572 об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава делегации украинского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Фракция "Батькивщина" на своем заседании приняла решение исключить из состава фракции народного депутата Украины Савченко Надежду Викторовну за деятельность, не совместимую с программными принципами и принципами деятельности партии и фракции в Верховной Раде.