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Стало известно, когда президент Обама в последний раз обратиться к американцам
02.01.2017 15:36

Стало известно, когда президент Обама в последний раз обратиться к американцам

В понедельник, 2 января, президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама заявил о намерениях обратиться к нации с прощальной речью 10 января, передает американский телеканал Си-Эн-Эн.

"Я воспринимаю это как возможность поблагодарить всех вас за удивительное время, отметить изменения страны к лучшему за последние восемь лет, а также поделиться мыслями о том, в каком направлении нам нужно следовать далее", - приводит телеканал выдержки из заявления главы государства.

"С 2009 года мы столкнулись со многими сложностями, и они сделали нас только сильнее", - подчеркнул американский президент.

При этом Обама отметил, что его выступление является традицией, которую установил Джордж Вашингтон более 220 лет назад.

Стоит отметить также, что Обама официально должен передать полномочия 45-му президенту США Дональду Трампу 20 января 2017 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, недавно избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в необычной форме поздравил всех с Новым годом. Среди тех, кому он адресовал свои пожелания, были и многие враги президента. 

Теги материала: США, Америка, Барак Обама, речь, прощание
Новости СМИ2
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