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Поддержка Украины стала одним из главных приоритетов работы Могерини в 2017 году
02.01.2017 14:58

Поддержка Украины стала одним из главных приоритетов работы Могерини в 2017 году

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини одним из главных приоритетов своей работы на 2017 год определила поддержание реформ в Украине, а также сотрудничество со странами Восточного партнерства. Об этом сказано на ее официальном сайте в приоритетах работы на будущий год.

Минувший год Могерини провела в работе по поддержанию процесса реформ, мира и стабильности в странах, которые находятся на восточной границе Европейского союза, в частности и в Украине. При ее поддержке  стране был проведен ряд важных реформ в сфере, приложены усилия к полному выполнению всех пунктов Минских договоренностей, а также урегулирования вооруженного противостояния на Донбассе.    

Могерини отметила, что на протяжении 2016 года она вместе с правительствами Украины и Грузии осуществила "важные шаги в направлении либерализации визового режима".

Также в приоритетах работы верховного представителя ЕС значатся урегулирование вооруженных конфликтов в Афганистане, Сирии, Палестине и Израиле, вопросы миграционной политики, разработка и воплощение в жизнь соглашения с Ираном, безопасность и оборона Евросоюза.    

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в докладе Европейской внешнеполитической службы и Еврокомиссии, в котором анализируется процесс выполнения Украиной реформ с 1 января 2015 года, говорится о том, что с января 2015 года правительство Украины сумело воплотить в жизнь целый ряд успешных реформ, которые имеют для страны огромное значение.

Теги материала: Федерика Могерини, работа, Евросоюз, реформы, Сирия, Донбасс
Новости СМИ2
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