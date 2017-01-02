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Рабинович: Украинские дипломаты провалились по всем направлениям
02.01.2017 12:56

Эксклюзив  Рабинович: Украинские дипломаты провалились по всем направлениям  Видеорепортаж

Предыдущий год стал провальным для украинской дипломатии по всем направлениям, из-за бездарной внешней политики у нас уже не остается друзей в мире. Об этом заявил народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

"Предыдущий год стал провальным для украинской дипломатии по всем направлениям, из-за бездарной внешней политики у нас уже не остается друзей в мире. И такое положение подталкивает к тому, что руководители внешнеполитического направления должны уйти, а им на смену должны прийти новые люди, воплощающие на внешней арене стратегические интересы Украины. Парламент Украины должен заслушать отчет о работе дипломатов - и принять решение об их немедленной замене", - заявил парламентарий.

"Давайте проанализируем. Мы все поставили в наших отношениях со стратегическим партнером США на Клинтон. Победил Трамп - и мы замерли в страшном ожидании, не знаем, что делать дальше. Во Франции скоро выборы: победят или Ле Пен, или Фийон - оба весьма пророссийски настроенные, что мы будем делать – ведь ни с одним из них мостика даже не устанавливается. Мы недавно с Мураевым (народный депутат Украины, председатель политсовета партии "За життя") были у Ле Пен в Париже, она вообще ничего не знает, что происходит в Украине, никто из украинских дипломатов не объясняет. На Ближнем Востоке стратегический партнер Израиль голосовал по крымскому вопросу за нас, дал нам возможность 20 000 рабочих мест и 5 млрд. долларов, но мы голосуем в ООН против Израиля, зная еще и при этом, что Трамп это не поддерживает. Для чего все это делается, для чего работать против Трампа? Это просто работа против интересов и своей страны" , - заявил Рабинович.

По его мнению, "нам нужно быть умными и, если хотите, хитрыми дипломатами, а не тупыми и прямолинейными, надо искать обходные пути, надо спасать страну, искать примирения со всеми - в том числе, с Россией, потому что не бывает вечных войн и вечной вражды. Но при этом мы не можем и не должны ничего "отдавать", от чего-то "отказываться", "капитулировать" - это ошибочный путь. У нас вечно две крайности. То мы "воюем до победного конца", то мы "сдаем все на свете". Нет, надо выстраивать грамотную внешнюю политику, преследующую исключительно, подчеркиваю, исключительно проукраинские интересы!"

"Для проведения такой проукраинской политики на внешней арене нужны другие люди", - резюмировал Рабинович.

Как сообщал Mignews.com.ua, также Рабинович заявил, что правительство заложило в бюджете наступившего года настоящую бомбу: с марта еще на 26 процентов подорожает электричество, а это еще и означает, что подорожает и вода, в составе оплаты за которую электричество составляет тоже 30 процентов.

Теги материала: Вадим Рабинович, дипломатия, видео
Новости СМИ2
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