Рабинович: В наступившем году тарифную "удавку" затянут на шее народа еще туже

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Правительство заложило в бюджете наступившего года настоящую бомбу - с марта еще на 26 процентов подорожает электричество. Об этом заявил народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

"Несмотря на обещание не повышать тарифы, хотя они и так на недосягаемой для людей высоте, правительство заложило в бюджете наступившего года настоящую бомбу: с марта еще на 26 процентов подорожает электричество, а это еще и означает, что подорожает и вода, в составе оплаты за которую электричество составляет тоже 30 процентов. Вы помните, как правительство говорило: нет, уже не будем повышать тарифы? И опять обманули", - заявил депутат.

"Тарифы убивают нашу страну, убивают людей, а наши "можновладцы" видят, как мы терпим и платим, - и еще и еще повышают, нагло смотря нам в глаза. Люди ведь итак не могут платить, особенно пенсионеры, бюджетники. И они повышают, все туже затягивая эту "удавку" на шее народа! И такое будет, увы, и в наступившем году", - заявил Рабинович.

"У меня впечатление, что Гройсман нашел новый и уникальный способ борьбы с олигархами: пусть, мол, воруют, пока не лопнут. Но народ-то доживет или не доживет до этого момента, я, если честно, не понимаю. Ни один человек в стране реально не понимает, откуда берутся эти заоблачные бредовые тарифы", - подчеркнул он.

"Вот если нам не дают безвизовый режим, если нас не ждут в Европе, мы туда уже вроде как не идем, как раньше, а мы все ради этого делали внутри страны, в том числе и эти европейские тарифы. Так, может, нам их просто вернуть обратно на уровень "неевропейских"? Но мы не можем даже этого заслушать в парламенте, никто не приходит, - и это все в парламентско-президентской республике. А ведь работающий парламент мог бы эти тарифы остановить, не дать убить страну. Но у нас неработающий псевдо-парламент, псевдо-коалиция, - и мой прогноз, что уже в наступившем году их всех уже там не будет", - резюмировал Рабинович.