Теракт в Стамбуле: Совбез ООН решительно осудил действия террористов

MIGnews.com.ua

Совет Безопасности ООН выступил с решительными словами осуждения террористической атаки, которая была совершена в одном из ночных клубов Стамбула в ночь на 1 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООН.

В организации осудили организаторов теракта и назвали совершенное ими варварской террористической атакой.

Также в Совбезе ООН подчеркнули, что одной из самых крупных мировых угроз нынешнего времени является именно терроризм. Перед судом должны предстать как исполнители терактов, так и их организаторы и спонсоры. В связи с этим в организации призвали все государства вести активное сотрудничество с турецким правительством.

Члены ООН выразили слова соболезнования правительству Турции, пострадавшим и семьям погибших в результате кровавого теракта в стамбульском ночном клубе.