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Теракт в Стамбуле: Совбез ООН решительно осудил действия террористов
02.01.2017 10:20

Теракт в Стамбуле: Совбез ООН решительно осудил действия террористов

Совет Безопасности ООН выступил с решительными словами осуждения террористической атаки, которая была совершена в одном из ночных клубов Стамбула в ночь на 1 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООН.

В организации осудили организаторов теракта и назвали совершенное ими варварской террористической атакой.

Также в Совбезе ООН подчеркнули, что одной из самых крупных мировых угроз нынешнего времени является именно терроризм. Перед судом должны предстать как исполнители терактов, так и их организаторы и спонсоры. В связи с этим в организации призвали все государства вести активное сотрудничество с турецким правительством.

Члены ООН выразили слова соболезнования правительству Турции, пострадавшим и семьям погибших в результате кровавого теракта в стамбульском ночном клубе.

Как сообщал MIGnews.com.ua  ранее, в ночь с 31 декабря на 1 января неизвестный открыл огонь в ночном клубе Стамбула в Турции. В результате нападения погибли 39 человек, еще 69 получили ранения, среди жертв и пострадавших нет ни одного украинца

Теги материала: Совбез ООН, теракт, Стамбул, осуждение
Новости СМИ2
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