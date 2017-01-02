Новый генсек ООН пообещал в этом году решить все вооруженные конфликты

MIGnews.com.ua

С 1 января 2017 года новым генеральным секретарем ООН стал Антониу Гутерриш. Во время своего первого выступления перед мировым сообществом он заявил, что хочет сделать 2017-ый годом мира, пишет Зеркало недели .

"Я призываю вас в этот Новый год вместе со мной дать общий новогодний обет: давайте поставим на первое место вопрос достижения мира", - сказал он.

Гуттериш призвал не только руководителей стран и международных организаций, а и всех граждан мира приложить максимальные усилия для того, чтобы побороть все существующие разногласия. Он призвал всех проявлять сочувствие и солидарность друг к другу, несмотря на все различия в политических подходах.

Новый генсек ООН пообещал, что на своей должности сделает все возможное, чтобы решить вооруженные конфликты в Сирии, Южном Судане, Йемене, Бурунди, где заложниками стали тысячи мирных граждан. Он подчеркнул, что во всех этих войнах победителей нет, существуют только проигравшие.