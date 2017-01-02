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Новый генсек ООН пообещал в этом году решить все вооруженные конфликты
02.01.2017 10:00

Новый генсек ООН пообещал в этом году решить все вооруженные конфликты

С 1 января 2017 года новым генеральным секретарем ООН стал Антониу Гутерриш. Во время своего первого выступления перед мировым сообществом он заявил, что хочет сделать 2017-ый годом мира, пишет Зеркало недели.

"Я призываю вас в этот Новый год вместе со мной дать общий новогодний обет: давайте поставим на первое место вопрос достижения мира", - сказал он.

Гуттериш призвал не только руководителей стран и международных организаций, а и всех граждан мира приложить максимальные усилия для того, чтобы побороть все существующие разногласия. Он призвал всех проявлять сочувствие и солидарность друг к другу, несмотря на все различия в политических подходах.

Новый генсек ООН пообещал, что на своей должности сделает все возможное, чтобы решить вооруженные конфликты в Сирии, Южном Судане, Йемене, Бурунди, где заложниками стали тысячи мирных граждан. Он подчеркнул, что во всех этих войнах победителей нет, существуют только проигравшие.

Как сообщал MIGnews.com.ua  ранее, постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко направил генеральному секретарю ООН письмо с просьбой оказать большее давление на Россию.

Теги материала: ООН, генсек, военный конфликт, решение
Новости СМИ2
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