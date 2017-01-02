Конгресс США "угрожает" Трампу и-за его намерений снять санкции с РФ

MIGnews.com.ua

Избранный президент США республиканец Дональд Трамп получит "решительны ответ" если попытается отменить ранее введенные экономические санкции в отношении Российской Федерации. С таким заявлением выступил член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Адам Шифф в интервью ABC News, пишет Зеркало недели .

Он считает, что США должны вводить против России еще более жестокие санкции. В связи с этим, в скором времени будет представлен пакет санкций, который разрабатывался совместно и демократами и республиканцами.

По его словам, сейчас в Конгрессе не уверены, что введенных антироссийских санкций достаточно для эффективного сдерживания РФ. В то же время только Трамп считай, что санкций достаточно и тем более их нужно отменить. Также конгрессмены уверены, что именно российские хакеры стоят за рядом нанесенных по США кибератак.

"Если он (Трамп) хочет завоевать доверие, как президент он должен прекратить рассуждать подобным образом. Он должен прекратить унижать американское разведсообщество, он должен доверять им", - добавил Шифф.