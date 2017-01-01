ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Политика
Маккейн: Мы обязаны дать Украине оружие
01.01.2017 20:30

Маккейн: Мы обязаны дать Украине оружие

В воскресенье, 1 января, сенатор США Джон Маккейн во время поздравления украинских военных на Донбассе заявил, что США обязаны обеспечить Украину всей возможной помощью в виде оружия и совместных учений, сообщила Лига.Новости.

"Россия понимает только силу и ей нельзя верить, она нарушит любое соглашение, как уже нарушила Будапештский меморандум." - отметил Маккейн.

Также американский сенатор сказал, что не сомневается в победе Украины над захватчиками в 2017 году.

Кроме этого, поздравляя с Новым годом украинских военных в Широкино, политик-республиканец поблагодарил солдат за то, что даже сейчас, в праздничные дни, они несут службу.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Петр Порошенко с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэм и Эми Клобучар в канун Нового года приехал в Широкино.

Теги материала: Джон Маккейн, сенатор, война, обещание, боевое оружие
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [35] всего оценили 8
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Порошенко с американскими сенаторами в канун Нового года приехал в Широкино
Важное
Порошенко с американскими сенаторами в канун Нового года приехал в Широкино  Фоторепортаж
Маккейн сравнил поведение Путина с поведением бандита и убийцы
Важное
Маккейн сравнил поведение Путина с поведением бандита и убийцы
США готовятся ввести новые антироссийские санкции
Важное
США готовятся ввести новые антироссийские санкции
Маккейн заверил Порошенко, что США и дальше будут поддерживать Украину
Важное
Маккейн заверил Порошенко, что США и дальше будут поддерживать Украину  Фоторепортаж
Маккейн прибыл в Администрацию президента на разговор с Порошенко
Важное
Маккейн прибыл в Администрацию президента на разговор с Порошенко
Украинским военным разрешили сбивать российские самолеты
Важное
Украинским военным разрешили сбивать российские самолеты

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В полиции рассказали подробности стрельбы возле Дворца спорта
Эксклюзив  В полиции рассказали подробности стрельбы возле Дворца спорта  Фоторепортаж
30.12.2016
Как правильно загадать желания в новогоднюю ночь. Советы нумеролога
Эксклюзив  Как правильно загадать желания в новогоднюю ночь. Советы нумеролога
30.12.2016
"Новый год не на Таймс-сквер, а в Выхино": соцсети о выдворении российских дипломатов из США
Эксклюзив  "Новый год не на Таймс-сквер, а в Выхино": соцсети о выдворении российских дипломатов из США
30.12.2016
Охрименко предсказал, что будет с гривной в 2017 году
Эксклюзив  Охрименко предсказал, что будет с гривной в 2017 году  Видеорепортаж
30.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика