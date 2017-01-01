Маккейн: Мы обязаны дать Украине оружие

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 1 января, сенатор США Джон Маккейн во время поздравления украинских военных на Донбассе заявил, что США обязаны обеспечить Украину всей возможной помощью в виде оружия и совместных учений, сообщила Лига.Новости .

"Россия понимает только силу и ей нельзя верить, она нарушит любое соглашение, как уже нарушила Будапештский меморандум." - отметил Маккейн.

Также американский сенатор сказал, что не сомневается в победе Украины над захватчиками в 2017 году.

Кроме этого, поздравляя с Новым годом украинских военных в Широкино, политик-республиканец поблагодарил солдат за то, что даже сейчас, в праздничные дни, они несут службу.