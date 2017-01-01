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В Украине началась вторая волна е-декларирования
01.01.2017 19:59

В Украине началась вторая волна е-декларирования

В Украине 1 января 2017 года началась вторая волна подачи электронных деклараций доходов чиновников. Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Вторая волна охватит больший круг субъектов электронного декларирования. Сейчас исчерпывающий перечень вмещен в законе "О предотвращении коррупции", - сказал заместитель главы НАПК Руслан Радецкий.

Согласно закону, во второй волне свои декларации должны подать те лица, которые уже заполняли электронные декларации за 2015 год - все лица, уполномоченные  на выполнение функций государства или местного самоуправления. Однако в этот раз декларации придется подавать также должностным и юридическим лицам публичного права, деятельность которых прописана в законе "О предотвращении коррупции" . Это директора государственных предприятий, руководители государственных учреждений и коммунальных предприятий.

Завершится вторая волна подачи электронных деклараций 1 апреля 2017 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее НАПК направило в суд ряд протоколов за несвоевременную подачу электронных деклараций во время первой волны.

Теги материала: декларация, чиновники
Новости СМИ2
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