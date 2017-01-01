Высланные из США российские дипломаты взлетели в воздух

MIGnews.com.ua

Группа сотрудников посольства России в Вашингтоне 1 января села на самолет и вылетела из вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса в сторону Москвы. Об этом сообщил руководитель пресс-службы посольства России в США Николай Лахонин, передает ТАСС.

"Самолет взлетел", - сказал Лахонин и подчеркнул, что на борту находятся все дипломаты, которые должны были покинуть страну 1 января.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее Государственный департамент США принял решение выслать из страны 35 российский дипломатов в качестве санкций за вмешательство России в американские выборы.

В России сразу же заговорили об ответных мерах, а СМИ сообщили о закрытии Англо-американской школы в Москве. Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил президент Владимиру Путину выслать в ответ 35 дипломатов. В результате информация о закрытии школы не подтвердилась, а Путин принял решение никак не реагировать на эти санкции.