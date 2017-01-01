Порошенко поздравил Мальту с началом председательства в Совете ЕС

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко на своей страничке Twitter написал поздравление Мальте в честь ее перехода по ротации в председательство Совета ЕС.

"Поздравляю начало председательства Мальты в Совете ЕС! Наши приоритеты - незыблемая единство ЕС, Соглашение об ассоциации, безвизовые, секторальная интеграция,"- сообщил Порошенко.

В воскресенье, 1 января, председательство в Совете Евросоюза переходит по ротации к Мальте. Лидирующей темой ближайших месяцев станет обсуждение новой системы предоставления убежища в ЕС, сообщает DW.

Известно, что Мальта занимает переходящий по ротации пост председателя Совета Европейского Союза на предстоящие полгода. В ближайшие месяцы Евросоюза будет заниматься поиском компромисса в дискуссиях о новой системе предоставления убежища в ЕС, в частности о том, как в будущем должны распределяться беженцы по странам - членам ЕС.

Сообщается, что Словакия последние полгода, начиная с июля 2016 года, возглавляла Совет ЕС. Во второй половине 2017 года председательство должно было перейти к Великобритании, однако новый премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила в адрес главы Евросовета Дональда Туска письмо, в котором отказывалась от председательства в Совете ЕС в связи с переговорами по Brexit.

Вместо Великобритании председательство должно было перейти к Эстонии. Согласованный план предполагает, что, начиная с Эстонии, все страны, которые должны занимать этот пост до конца 2020 года, фактически будут заступать на него на полгода раньше первоначально намеченного срока.