В США прибыл самолет для доставки высланных из страны дипломатов в РФ

MIGnews.com.ua

В субботу, 31 декабря, в аэропорт столицы Соединенных Штатов Америки город Вашингтон прибыл самолет, который должен доставить в Российскую Федерацию дипломатов, высланных из США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя посольства России в Вашингтоне Николая Лахонина.

Он сообщил, что самолет Ил-96 приземлился в аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне.

Раньше представители администрации президента Российской Федерации заявляли, что в Соединенные Штаты Америки направят самолет специального летного отряда "Россия" Управления делами президента страны, чтобы вывезти дипломатов и их семьи.