Порошенко сделал погибшего на Светлодарской дуге лейтенанта Героем Украины

MIGnews.com.ua

Президент Петр Порошенко посмертно присвоил звание Героя Украины погибшему на Светлодарской дуге лейтенанту Никите Яровому. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Яровой был командиром третьей механизированной роты. Он вместе с товарищами вошел во фланг боевиков.

Задачей группы было захватить позиции переднего края противника с целью отсекания возможности ухода вражеской группы и недопущения выхода резервов противника на помощь своим подразделениям.

Позже группа вышла на заданный рубеж, где пыталась закрепиться и удерживать занятые позиции, но была обстреляна боевиками с трех сторон из стрелкового оружия и артиллерии.

Во время обстрела Яровой получил смертельное ранение от пули снайпера.

В результате его группа выполнила поставленную задачу по уничтожению диверсионной группы боевиков.