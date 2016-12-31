Военным первой и второй линии фронта в АТО увеличат доплаты

MIGnews.com.ua

Военнослужащие, которые находятся на первой и второй линиях фронта в зоне АТО получат повышение доплат. Об этом в Мариуполе заявил президент Петр Порошенко.

Он уточнил, что уже дал соответствующее распоряжение министру обороны Степану Полтораку.

По словам Порошенко, доплаты для военнослужащих первой линии поднимут до 6 тысяч гривен. В то же время тем бойцам, которые находятся на второй линии - до 2,4 тысяч гривен.

Он отметил, что нужно создавать финансовую и материальную мотивацию украинским военнослужащим.

Как сообщал MIGnews.com.ua, по словам президента Петра Порошенко, в течение 2016 года в зоне проведения АТО на востоке Украины погибли 211 бойцов ВСУ .

При этом глава государства уточнил, что за год в ВСУ на службу по контракту пришли 70 тысяч человек, что позволило отказаться от мобилизации.