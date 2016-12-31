Порошенко: В 2016 году на фронте погибли свыше 200 украинских военных

MIGnews.com.ua

В течение 2016 года в зоне проведения АТО на востоке Украины погибли 211 бойцов ВСУ. Об этом в Мариуполе заявил президент Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что украинские воины "отдали свою жизнь за мир и свободы нашего государства, защищая его от агрессора".

При этом глава государства уточнил, что за год в ВСУ на службу по контракту пришли 70 тысяч человек, что позволило отказаться от мобилизации.

"В этом году задачу укрепления обороноспособности мы решали без мобилизации. Четвертую, пятую, шестую очереди - демобилизовали; они вернулись домой, к мирной жизни, к родным и близким. Вместо же седьмой, восьмой и девятой волн заключено почти 70 тысяч контрактов - добровольцев, которые сами записались в ряды ВСУ", - рассказал Порошенко.