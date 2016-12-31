Порошенко с американскими сенаторами в канун Нового года приехал в Широкино

MIGnews.com.ua

Президент Петр Порошенко в субботу, 31 декабря, прибыл в Широкино Донецкой области, чтобы поздравить украинских военных с Новым годом. Об этом в своем Twitter сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

При этом вместе с главой украинского государства в Широкино приехали и американские сенаторы, среди которых и Джон Маккейн.

В частности, Порошенко вручил ему наградное оружие.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в пятницу, 30 декабря, президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с сенаторами Джоном Маккейном , Линдси Грэм и Эми Клобучар.

Маккейн заверил украинского лидера в поддержке Америкой Украины в борьбе с российской агрессией.

В свою очередь Порошенко поблагодарил американских сенаторов за поддержку, которую оказывают США Украине.