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Порошенко с американскими сенаторами в канун Нового года приехал в Широкино
Фото: twitter/Svyatoslav Tsegolko
31.12.2016 17:20

Порошенко с американскими сенаторами в канун Нового года приехал в Широкино  Фоторепортаж

Президент Петр Порошенко в субботу, 31 декабря, прибыл в Широкино Донецкой области, чтобы поздравить украинских военных с Новым годом. Об этом в своем Twitter сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

При этом вместе с главой украинского государства в Широкино приехали и американские сенаторы, среди которых и Джон Маккейн.

В частности, Порошенко вручил ему наградное оружие.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в пятницу, 30 декабря, президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэм и Эми Клобучар. 

Маккейн заверил украинского лидера в поддержке Америкой Украины в борьбе с российской агрессией.

В свою очередь Порошенко поблагодарил американских сенаторов за поддержку, которую оказывают США Украине. 

Теги материала: Петр Порошенко, Широкино, сенатор, Джон Маккейн, фото
Новости СМИ2
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