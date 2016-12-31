Руководитель МИД Австрии посетит Донбасс в начале 2017 года

MIGnews.com.ua

Руководитель министерства иностранных дел Австрии, которая в 2017 году возглавит ОБСЕ, Себастьян Курц намерен отправится на Донбасс, в частности в районы около города Мариуполь для того, чтобы провести ознакомление с ситуацией в восточной части Украины. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Австрии, опубликованное в субботу, 31 декабря,

Курц поедет в указанные районы 3 и 4 января 2017 года.

В Вене, которая сменит Берлин на посту главы ОБСЕ в 2017 году, планируют осуществить деэскалацию существующих сейчас конфликтов, восстановить доверие между государствами и побороть радикализацию, которая является угрозой для множества стран.