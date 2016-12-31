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Полторак поздравил украинцев с Новым годом и отчитался о реформах
Фото: Reuters
31.12.2016 15:09

Полторак поздравил украинцев с Новым годом и отчитался о реформах  Видеорепортаж

Глава Минобороны Степан Полторак обратился с поздравлением ко всем украинцам, а также отдельно поздравил военнослужащих с наступающими праздниками, передает пресс-служба Минобороны. 

Полторак подчеркнул важность запущенного в 2016 году реформирования оборонного ведомства. При этом уточнил, что план по внедрению реформ был выполнен.

"На службу по контракту в войска пришло почти 70 тысяч украинцев, что в свою очередь дало возможность отказаться от мобилизации. Мы создали 100-тысячный резерв Вооруженных Сил. Органы военного управления получили боевых способностей", - отметил министр.

Также Полторак обратился к военным на фронте, "которые в тяжелых условиях, в зимних окопах сдерживают агрессора и обеспечивают мирную жизнь наших граждан", поздравив их с правздниками. 

"Хотел бы обратиться к демобилизованным военнослужащим и волонтерам. С первого дня вы взяли в руки оружие и стали на защиту своей страны. Своим мужеством и героизмом вы дали возможность построить новые Вооруженные Силы. Уважаемые украинцы! Я обращаюсь сегодня к вам со словами благодарности, за то, что вы поддерживаете свою армию. Спасибо, за ту заботу о Вооруженных Силах, которую мы ощущаем ежедневно, за тепло ваших сердец, которое нам очень необходимо. С таким народом армия непобедима! Искренне поздравляю всех с праздниками и желаю семейного счастья, крепкого здоровья, Божьей поддержки и Победы! С Новым Годом и Рождеством Христовым!", - заявил Полторак.

Как сообщал MIGnews.com.ua, украинские военные, которые в настоящее время находятся на востоке Украины в зоне конфликта, поздравили украинцев с наступающим Новым годом.

Теги материала: Степан Полторак, Минобороны, Новый год, видео
Новости СМИ2
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