Геращенко не исключила расширение "нормандского формата" для большего давления на Путина

В 2017 году может произойти расширение "нормандского формата". Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает 5 канал.
Стоит отметить, что на данный момент в составе "нормандского формата" находятся Украина, Германия, Франция и Россия.
По словам Геращенко, присоединение новой страны к формату возможно, если она поспособствует давлению на РФ.
"Начнет ли она (РФ - ред.) выполнять обязательства в рамках хоть какого-то пула? Пока что мы видим никакого желания", - отметила она.
Как сообщал MIGnews.com.ua, также Ирина Геращенко считает, что Европейский союз теряет доверие украинцев.
По словам украинского политика, причиной тому стало затягивание ЕС решения по безвизовому режиму с Украиной.