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Украиснкий Минюст решил судьбу осужденного в России Выговского
31.12.2016 13:14

Украиснкий Минюст решил судьбу осужденного в России Выговского

В субботу, 31 декабря, Министерство юстиции приняло решение о возвращении Валентина Выговского из России в Украину для отбывания дальнейшего наказания на основании Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года, сообщает Украинская правда.

Стоит отметить, что на данный момент соответствующие документы уже находятся в Дарницком районном суде с ходатайством о приведении приговора суда Российской Федерации.

"После получения копии постановления суда Минюст направит в РФ информацию о принятом решении вместе с копией решения суда. По этому, при наличии согласия всех сторон, предстоит передача заключенного", - сообщили в Минюсте.

По данным источника, данные действия Минюста стали возможны после того, как 4 апреля в Министерство юстиции поступило обращение Петра Выгивского с просьбой решить вопрос о передаче из Российской Федерации в Украину его сына Валентина Выгивского, которого российская судебная система признала виновным в " шпионаже ".

Напомним, в 2014 году Валентина Выговского незаконно задержали в Крыму, а позже российский суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в центре Киева представители националистических организаций провели митинг, на котором призывали "остановить репрессии против патриотов и выпустить политзаключенных".

Теги материала: узник, заключенный, Россия, Минюст, решение, суд
Новости СМИ2
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