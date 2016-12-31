Украиснкий Минюст решил судьбу осужденного в России Выговского

MIGnews.com.ua

В субботу, 31 декабря, Министерство юстиции приняло решение о возвращении Валентина Выговского из России в Украину для отбывания дальнейшего наказания на основании Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года, сообщает Украинская правда .

Стоит отметить, что на данный момент соответствующие документы уже находятся в Дарницком районном суде с ходатайством о приведении приговора суда Российской Федерации.

"После получения копии постановления суда Минюст направит в РФ информацию о принятом решении вместе с копией решения суда. По этому, при наличии согласия всех сторон, предстоит передача заключенного", - сообщили в Минюсте.

По данным источника, данные действия Минюста стали возможны после того, как 4 апреля в Министерство юстиции поступило обращение Петра Выгивского с просьбой решить вопрос о передаче из Российской Федерации в Украину его сына Валентина Выгивского, которого российская судебная система признала виновным в " шпионаже ".

Напомним, в 2014 году Валентина Выговского незаконно задержали в Крыму, а позже российский суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.