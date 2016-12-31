Маккейн сравнил поведение Путина с поведением бандита и убийцы

MIGnews.com.ua

Американский сенатор Джон Маккейн считает, что с Россией нельзя заключать никаких соглашений. Об этом он рассказал Радио Свобода .

По словам Маккейна, Москва не выполняет условий достигнутых ранее соглашений. В пример американский политик привел Будапештский меморандум.

"Меморандум гарантировал, что Крым является частью Украины - в обмен на то, что будут уничтожены ядерные запасы, 100 с чем-то единиц ядерного оружия Украины. Действия России - явное нарушение договоренностей, которые сами же русские и подписали", - подчеркнул Маккейн.

Вместе с тем он отметил, что отношение президента РФ Владимира Путина к данному соглашению и его поведение в этом вопросе является поведением бандита и убийцы.

Относительно вероятности пересмотра Америкой позиции по аннексии Крыма на фоне заявлений новоизбранного президента Дональда Трампа, то Маккейн не думает, что это действительно произойдет.