Маккейн сравнил поведение Путина с поведением бандита и убийцы

Американский сенатор Джон Маккейн считает, что с Россией нельзя заключать никаких соглашений. Об этом он рассказал Радио Свобода.
По словам Маккейна, Москва не выполняет условий достигнутых ранее соглашений. В пример американский политик привел Будапештский меморандум.
"Меморандум гарантировал, что Крым является частью Украины - в обмен на то, что будут уничтожены ядерные запасы, 100 с чем-то единиц ядерного оружия Украины. Действия России - явное нарушение договоренностей, которые сами же русские и подписали", - подчеркнул Маккейн.
Вместе с тем он отметил, что отношение президента РФ Владимира Путина к данному соглашению и его поведение в этом вопросе является поведением бандита и убийцы.
Относительно вероятности пересмотра Америкой позиции по аннексии Крыма на фоне заявлений новоизбранного президента Дональда Трампа, то Маккейн не думает, что это действительно произойдет.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Соединенные Штаты Америки введут новые ограничительные меры в отношении Российской Федерации и Владимира Путина из-за кибератак во время президентской кампании.