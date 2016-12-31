Геращенко: Европейский союз теряет доверие украинцев

MIGnews.com.ua

Первый вице-спикер украинского парламента, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко считает, что Европейский союз теряет доверие украинцев. Об этом она рассказала в эфире "5 канала".

По словам украинского политика, причиной тому стало затягивание ЕС решения по безвизовому режиму с Украиной.

"Для меня очевидно, что вся эта история обернулась тем, что Европейский союз теряет доверие украинского общества. А это очень серьезно", - заявила политик.

Она также выразила мнение, что привязывание Евросоюзом украинского безвиза к механизму приостановки является неправильным решением.