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Геращенко: Европейский союз теряет доверие украинцев
31.12.2016 09:20

Геращенко: Европейский союз теряет доверие украинцев

Первый вице-спикер украинского парламента, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко считает, что Европейский союз теряет доверие украинцев. Об этом она рассказала в эфире "5 канала".

По словам украинского политика, причиной тому стало затягивание ЕС решения по безвизовому режиму с Украиной.

"Для меня очевидно, что вся эта история обернулась тем, что Европейский союз теряет доверие украинского общества. А это очень серьезно", - заявила политик.

Она также выразила мнение, что привязывание Евросоюзом украинского безвиза к механизму приостановки является неправильным решением.

Как сообщал MIGnews.com.uа, заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев считает, что Европейский союз отложил предоставление Украине безвизового режима из-за позиции отдельных стран-членов.

Теги материала: Ирина Геращенко, Евросоюз, безвизовый режим
Новости СМИ2
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