США готовятся ввести новые антироссийские санкции

MIGnews.com.ua

Соединенные Штаты Америки введут новые ограничительные меры в отношении Российской Федерации и Владимира Путина из-за кибератак во время президентской кампании. Такое заявление сделал сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью Радио Свобода .

По словам американского дипломата, это будут дополнительные санкции, которые должны ударить по энергетическому и банковскому секторах.

"Они должны ударить не только по ФСБ или ГРУ, но и по самому Путину, его ближайшему окружению. Я считаю, единственная возможность заставить Россию измениться - это чтобы путинская экономика и сам Путин заплатили за действия России большую цену. Поэтому можно ожидать, что в начале 2017 года Конгресс, при поддержке обеих партий, попытается одобрить новые санкции, которые коснутся банковского и энергетического секторов, критически важных составляющих российской экономики, - отметил Грэм.

В этом контексте американский сенатор выразил надежду, что новый президент США Дональд Трамп подпишет соответствующий закон.

Стоит отметить, что также не исключил ведение новых санкций против РФ и еще один американский сенатор Джон Маккейн.