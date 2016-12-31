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США готовятся ввести новые антироссийские санкции
31.12.2016 08:59

США готовятся ввести новые антироссийские санкции

Соединенные Штаты Америки введут новые ограничительные меры в отношении Российской Федерации и Владимира Путина из-за кибератак во время президентской кампании. Такое заявление сделал сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью Радио Свобода.

По словам американского дипломата, это будут дополнительные санкции, которые должны ударить по энергетическому и банковскому секторах.

"Они должны ударить не только по ФСБ или ГРУ, но и по самому Путину, его ближайшему окружению. Я считаю, единственная возможность заставить Россию измениться - это чтобы путинская экономика и сам Путин заплатили за действия России большую цену. Поэтому можно ожидать, что в начале 2017 года Конгресс, при поддержке обеих партий, попытается одобрить новые санкции, которые коснутся банковского и энергетического секторов, критически важных составляющих российской экономики, - отметил Грэм.

В этом контексте американский сенатор выразил надежду, что новый президент США Дональд Трамп подпишет соответствующий закон.

Стоит отметить, что также не исключил ведение новых санкций против РФ и еще один американский сенатор Джон Маккейн.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в пятницу, 30 декабря, президент США Барак Обама заявил о введении санкций против Российской Федерации в ответ на "вмешательство в президентские выборы в США" и "давление на американских".

Теги материала: США, Россия, санкции, выборы, сенатор
Новости СМИ2
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