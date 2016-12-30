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Турция ближайшие пять лет будет финансировать украинскую армию
30.12.2016 19:59

Турция ближайшие пять лет будет финансировать украинскую армию

В пятницу, 30 декабря, представители правительств Украины и Турции подписали соглашение, предусматривающее сотрудничество в военно-финансовом секторе, а также выделение средств для нужд украинской армии. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Посольства Украины в Турции.

Подписание документа состоялось в турецкой столице Анкаре. Представителем Украины в данном случае выступил посол Андрей Сибига, а с турецкой стороны документ подписывал председатель подсекретариата оборонной промышленности Министерства национальной обороны Турецкой Республики Исмаил Демир

Согласно тексту соглашения, турецкая сторона на протяжении ближайших пяти лет каждый год будет выделять по 3 миллиона долларов. Все эти деньги будут использованы на закупку турецких товаров военного и двойного назначения для нужд Вооруженных сил Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 27 декабря, Украина получила от Европейского Союза второй транш в размере 55,125 миллионов евро.

Теги материала: Турция, ВСУ, армия, финансирование
Новости СМИ2
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